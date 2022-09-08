射頻暨測試廠耀登科技（3138）公布8月合併營收為1.66億元，月增9.56％、年增47.24％，耀登指出，8月營收呈雙成長，主要是受惠於射頻天線、代理設備產品線營收雙線成長。

近年來全球電信商陸續開始提供5G商用服務、大量布建5G基地台，研調機構指出，2021年至2025年全球電信商資本支出合計將達9,000億美元，其中高達8成將用在5G建設方面，營運商積極尋求如何節省成本，而Open RAN架構技術，正是降低成本的方案。

全球重量級電信商於2018年共同推動成立O-RAN聯盟，定義開放式接取網路架構，讓許多廠商可依照統一的規範各自提供軟硬體組成電信基地台，與傳統只由單一供應商提供完整解決方案的模式，可提供更好的佈建彈性與成本效益。營運商毋須再依賴特定供應商，藉由開放式架構，可有多種硬體選擇，且Open RAN架構乃是基於軟體定義網路（SDN）的觀念，後續部份只需透過軟體升級，保留硬體設備，可大幅降低成本。

耀登旗下耀睿科技為亞洲唯一的OTIC（Open Testing and Integration Centre）實驗室，亦是全球第一家獲認可的第三方ORAN公正實驗室。台灣目前正積極建立5G基礎建設相關供應鏈與生態系，在國發基金大力支持台灣廠商自主研發5G基地台設備下，耀睿實驗室在生態系中扮演關鍵的平台角色，可協助廠商驗證中央單元（CU）、分散單元（DU）、無線電單元（RU）等網路元件，並橋接國際電信廠商之場域需求，加快產品商化的腳步。

耀登在O-RAN產業除了提供產品認證業務外，亦協助客戶開發毫米波RU射頻天線模組，解決系統廠商較為頭痛的高頻無線線路設計，共同完成ORU產品。O-RAN產品需要深度系統整合，因此主要專注以服務國內網路系統客戶，並以企業專網做為驗證場域，持續優化產品與技術，將可逐步往公網發展。目前毫米波RU射頻天線模組已開發完成，預計今年底會有小量樣品出貨，明年中將與RU整合出貨，可望成為公司另一個營運成長動能；耀睿實驗室測試稼動率隨著國家持續支持推動下，將吸引更多廠商參與實測，為測試業務持續加溫。整體而言，耀登集團將持續在ORAN市場中提供射頻模組開發、測試認證、系統整合服務，以提供客戶完整射頻解決方案。

O-RAN開放式電信設備是台灣的新機會，基於台灣既有的完整供應鏈及生產能力，將可望逐步擺脫低毛利低單價的終端設備業務，往更高技術含量市場轉型；耀登與耀睿所建立的ORAN平台，將對台灣積極建立5G電信設備供應鏈與生態系提供關鍵助力，加速廠商整合，共同爭取全球O-RAN商機。