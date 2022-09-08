知名旅遊服務提供業者「KKDAY」陳姓前員工等人，離職跳槽至競爭公司，期間竊取KKDAY公司合作廠商名稱、銷售明細、客戶資料等大量商業機密後，跳槽競爭公司，調查局日前兵分5路搜索，約談陳男、孫女5人到案，台北地檢署訊後諭知主嫌陳男30萬元交保、另陳姓、孫姓2名女子各以10萬、5萬元交保。

調查局表示，近年我國企業內部營業秘密遭竊事件頻傳，調查局近日即偵辦一起知名旅遊公司透過利用競爭對手之離職員工，進而蒐集競爭對手內部資訊及系統漏洞，再行商業滲透及竊取營業秘密，以獲取競爭優勢案件。知名旅遊服務提供業者KKDAY公司日前進行內部資安稽核時發現該公司營運系統遭不明人士非法登入，並竊取該公司合作廠商名稱、商品名稱、商品明細、銷售日期、銷售數量、成本金額及客戶流量分析等商業機密資料，故向調查局資安工作站提出檢舉。

調查局與受害KKDAY公司合作，清查內部系統連線紀錄，發現KKDAY公司離職員工涉嫌重大，為避免損害擴大。調查局資安工作站報請台北地檢署指揮，8月29日會同台北市調查處，動員調查官近20人兵分多路同步於台北、桃園等地區搜索涉案人員住所及公司等4處所，並約談涉案對象陳男5人到案，搜索現場查扣相關非法竊取資料及大量涉案數位證物。