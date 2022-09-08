臺企銀(2834)今（8）日舉行線上法說，發言人陳紹晃表示，受惠升息帶來利差紅利、存放款業務規模擴大，雖面臨通膨加劇、股債市大幅震盪干擾，2022年上半年獲利仍創同期新高。展望後市，在台、外幣利差有機會再擴大下，看好下半年獲利成長動能可望延續。

臺企銀2022年第二季合併淨收益創67.13億元新高，季增8.06％、年增12.74％。雖因呆帳提存7.1億元、季增達1.78倍影響，使稅後淨利20.36億元，季減4.14％、仍年增達45.75％，為僅次於2018年的同期次高，每股盈餘0.25元。

累計臺企銀上半年合併淨收益129.26億元、年增12.22％，改寫同期新高。配合呆帳提存9.65億元、年減達58.32％助攻，使稅後淨利41.6億元、年增達66.51％，亦創同期新高，每股盈餘0.52元，優於去年同期追溯調整後的0.31元。

臺企銀受惠升息循環帶來的利差紅利，配合存放款業務規模持續擴大，上半年利息淨收益98.19億元、年增12.68％。手續費淨收21.15億元、年增達44.83％，主要受惠保險手續費淨收益年增達2.56倍，成為推升獲利成長主動能。

臺企銀7月自結稅前淨利創11.9億元新高，8月自結稅前淨利11.28億元，雖月減5.15％、仍年增達1.81倍，亦創歷史次高。累計前8月稅前淨利73.71億元、年增達92.95％，稅後淨利62.33億元、年增達82.4％，每股盈餘0.92元，表現持續亮眼。

臺企銀截至第二季淨利差（NIM）0.95％，優於首季0.9％、持平去年同期，存放利差1.34％，優於首季及去年同期1.29％。臺企銀預期，受惠升息趨勢，台、外幣利差有機會再擴大，下半年獲利成長動能可望延續。

同時，臺企銀截至第二季逾放比0.2％、備呆覆蓋率585.72％，遠優於去年同期0.47％、271.15％。資產品質顯著改善，使得上半年備抵呆帳提存金額較去年同期砍半。臺企銀表示，未來將持續加強風險管理，在穩健根基上持續茁壯。

展望下半年，陳紹晃表示，臺企銀營運策略仍著重深耕中小企業核心業務，衝刺核心放款規模業務、調整存放款結構，讓利差效益最大化，並整合銀行、創投、管顧、證券、基金、保險等內外部資源，以「類金控」模式提供客戶全方位金融體驗，提升客群黏著度。

海外業務部分，受惠經濟逐步復甦，臺企銀下半年策略將持續開發境外法人外幣授信業務，同時強化各項風險管控，以提升外幣放款獲利比重為目標。此外，臺企銀截至第二季綠電及再生能源產業授信餘額達1441.35億元，年增達99％。