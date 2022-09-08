氣立(4555)8月營收為1.5億元，年減20.69％，主要受到全球下半年消費性電子產業景氣相對趨緩影響，加上許多品牌大廠都在去庫存化，延遲或降低對相關生產設備及零組件的需求。而氣立在太陽能、新能源汽車(電動車)等產業仍持續耕耘開發，產業需求逐漸起飛下，氣立布局深具潛力。累計前8月營收12.87億元，年減8.05％。

隨著全球氣候暖化及極端氣候的影響，乾旱、熱浪持續在各地發生；根據美國太空總署（NASA）的研究指出，2021年是全球氣溫連續上升的第45年，這也使得許多國家原本要用水力發電而面臨到無水可用、限電的危機，而大陸也宣布，目標到2025年，風力及太陽能發電都能翻倍成長。

此外，為了減少汽車行駛所帶來的碳排量，電動車正值起飛階段。國際能源總署（IEA）2022年最新發表的《全球電動車展望》提到，去年全球合計新售660萬輛電動車，至今共有1650萬輛；到了2030年，全球電動車銷售比重更將突破20％，保有量也會突破2億台。根據統計，大陸今年前5個月電動車銷量就已達200萬輛，年增高達111％，這些都是未來電動車市場成長與看好的趨勢。

氣立不論是太陽能或是電動車產業，都將因應市場實際需求，需要大量的設備進行製造，也將連帶推升氣動元件相關產業的營運動能。

另外，9月14日至16日在台北南港展覽館1館所舉辦的SEMICON Taiwan 2022 國際半導體展中，氣立也將首次在半導體展中參與亮相，除了介紹能夠顯示碳排量的氣動元件與電動缸系列新品外，也展現氣立打入半導體產業的企圖心。