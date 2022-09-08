2022迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」即將在9月9日至10月30日在安平遊憩碼頭水域及廣場開展，台南大員皇冠假日酒店搭上順風車推出餐飲優惠折扣，民眾9月9日至9月30日出示和「米奇與好朋友CHILL遊台南」的合照，在館內元素、煉瓦、彩豐樓、289BAR等4間餐廳用餐消費，不限消費金額即可參加抽彩球活動，有機會抽中全桌最高5折優惠。

拍下可愛照去臉書留言也能抽獎，即日起至10月23日，民眾也可分享和米奇與好朋友的合照（照片中必須有人）上傳至台南大員皇冠假日酒店臉書活動貼文上，並留言「#米奇與好朋友們CHILL遊台南」，就有機會抽中BMW台南汎德所提供的精緻好禮，包括BMW高爾夫遮陽帽、BMW高爾夫球帽、BMW高爾夫保溫瓶、BMW高爾夫手拿包、BMW高爾夫球傘，以及藍晒圖文創園區的合作店家提供的文創商品組，不同帳號不可使用同1張照片，每個帳號限投稿1次。