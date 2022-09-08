明天起是中秋3天連假，交通部公路總局預估本次連假交通主要以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，且今日下午至明日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰則預計周六（10日）下午起至周日（11日）全天。省道主要幹道預估有6個易壅塞路段及時段。

易壅塞路段及時段包括：台9線蘇花路廊南向9日6至16時，北向10日16至20時及11日9至21時；台9線南迴公路往台東9日10至12時，往屏東11日15至19時；台1線水底寮至楓港路段南向9日10至12時，北向11日1至19時；台61線鳳鼻至香山路段南向8日17至19時，9日9至13時，北向10日16至21時，11日17至20時；台61線竹南路段南向9日9至12時，北向10日15至21時，11日15至21時；以及台61線中彰大橋路段南向9日9至14時，北向10日16至19時。

為紓解車流，公路總局已規劃重點路段交通疏導措施。台9線蘇花路廊將時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）；台9線南迴公路瓶頸路段車道漸變，以維持車流順暢；台61線西濱快速公路鳳鼻至香山及竹南地區等平交路口封閉，並配合高速公路局於10至11日封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。屏鵝公路台1線、台26線，種樹百里2.0計畫工區路段已規劃調撥車道、替代路線，水底寮路段並視流量啟動長距離調撥車道。

86條國道客運路線推出平日優惠價或票價85折、持電子票證搭乘49條台灣好行路線可享半價優惠；搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。前往東部旅遊也有專案優惠：持北宜、北花國道客運票證至東部地區購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程可再折抵200元；花東地區「在地有腳」有租車優惠及回程最高折抵客運票價200元等優惠，以上兩項專案優惠無法重複抵退。

此次中秋連假客運業者總計提供2.6萬班次及91萬座位數，各業者陸續從8月18日起開賣預售票，至8月31日已售出4.3萬張預售票，占可售張數22.8％，包括西部4萬張占28.2％、東部3千張占6.6％。