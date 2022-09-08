女星陳妍希在電影《那些年，我們一起追的女孩》中飾演女主角沈佳宜後，清純空靈模樣讓她成為萬千少男的女神，之後在2016年嫁給大陸男神陳曉，婚後育有一個寶貝兒子；近期陳妍希被瘋傳變圓潤疑似懷二胎，今（8日）下午分享做瑜珈高難度動作間接闢謠，更展現39歲仍維持超曼妙體態，相當不科學。

5日陳妍希在新作品《溫暖的甜密》殺青照中，被眼尖網友發現她腹部微凸，人看起來圓潤了一些，整個人也飄孕味，更不時用花檔住腹部，馬上引起網友瘋猜，「現在的照片看起來不止3個月了啊」、「好希望她懷孕，讓陳曉有個女兒」、「陳妍希是胖了還是懷孕了？」

陳妍希被傳懷孕後，她PO出做瑜珈高難度動作間接闢謠。(圖/ 摘自陳妍希微博)

在懷孕說被瘋傳後，陳妍希今日下午在微博發文，透露在拍戲殺青後，開始回歸家中平凡生活，正在收拾心情，也終於有時間練瑜珈；照片中陳妍希直接在鏡子前面倒立，頭下腳上，輕輕鬆鬆做出高難度動作，而貼身瑜珈裝也顯現出她39歲真實體態，四肢纖細但有微微肌肉，翹臀下也有超瘦腰線，完全不像是懷孕的女人。

不過，仍有網友提出孕婦能做運動的說法，但有醫學報導指出，不建議孕婦做出倒立姿勢，因為危險係數高，無論是手倒立或頭倒立，容易出現摔倒等意外，甚至可能有缺氧等症狀，除了對孕婦不好，對胎兒也有不利影響；由此推論，陳妍希行動闢謠，也以真實體態打臉罵她變圓一說。