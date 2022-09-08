2022年全國部分發酵茶製茶技術競賽前兩天在農業委員會茶業改良場總場登場，全台各縣市有39位製茶好手同台競技，嘉縣派出在9位選手參賽，一口氣包下4座獎項，其中梅山鄉許峻榮勇奪球形組冠軍，梅山鄉王宏誠獲亞軍，梅山鄉簡嘉慶、番路鄉黃昶升獲季軍，成績斐然。

縣府農業處指出，部分發酵茶製茶技術競賽分條形包種茶及清香型球形烏龍茶分兩組進行比賽，並統一採用台茶12號的茶菁，讓參賽選手在相同製茶環境和條件下，依據自身累積製茶經驗及當下氣候狀況，以傳統純手工方式製茶，兩天一夜的賽程，需全程專注，不眠不休地關注茶菁到茶乾的變化。

農業處說，今年比賽還有3大特點，一是首次以乘坐式採茶機所採茶菁為原料，二是由6位產官學界的評審團共同評審，讓茶葉分級更貼近普羅大眾，三是選手需全程配戴帽套、穿著專用室內鞋，落實製茶從業人員衛生安全的規範，以形塑台茶安全、衛生及優質形象。

嘉義阿里山茶區以球形烏龍茶為主力，經過兩天一夜緊湊比賽，嘉義縣選手不負眾望拿下4座獎項，農業處說，根據評審說法，今年整體製茶技術水準提升，冠軍的茶葉外觀圓緊呈墨綠色，水色蜜黃清澈，滋味均衡鮮甜且爽口，細緻濃稠且富餘韻感，入口時飄散著微微的蔗糖香氣，並帶有淡淡的釋迦、香蕉與水蜜桃等水果風味，十分優質。

縣長翁章梁表示，阿里山高山茶的好，除緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理與製茶技術都是重要的環節，製茶師需要感受製茶時的氣候環境、茶菁品質，是一件很細緻且需要專注的工作，因為有製茶師的專業與持續精進，才能讓阿里山高山茶產業的傳承。