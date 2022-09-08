民進黨台北市長參選人陳時中今天提出建立爸爸友善育兒支持圈、提供男性及多元性別安置庇護服務等政見。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今回應，北市的婦女庇護措施很完整，男性大部分是兒少，若真的沒地方住一定會有安置的地方，不會有人流離失所，這不是性別的問題，是安置對象的問題。

陳時中今舉辦第8場政見發表會，出席的民進黨立委范雲列舉各項政見，包括強化市府認證的到府臨托、率先設立男性及多元性別安置庇護服務、社福統計增加多元性別選項、職訓托育補助經費加倍、提供國小到高中生多元生理用品等。

黃珊珊下午出席活動後受訪表示，若認真看台北市，有關安置、婦女庇護做得很完整，男性部分大部分是兒少，兒少若接獲都會緊急安置，不過因為安置機構較不自由，所以還會協助他們租房，要是真的沒地方住，一定會有安置處，不會有人流離失所，所以不是性別問題，而是安置對象的問題。

黃珊珊說，臨托政策上目前每個區都有保母，但要預約，保母必須了解孩子到府臨托，不過因為是讓陌生人到家，一直推動但不容易，畢竟孩子不是像物品一樣可以丟包給別人，需要磨合、熟悉，這要選優質的，不是隨便一個人到家裡，民眾有需求還是請親友先協助，市府現在做的就是提供優質服務。

黃珊珊也在臉書上表示，感謝陳時中終於跟上時代，一同推動月經平權，這議題自己從去年就開始著墨，她樂見有候選人修正問題，一起重視月經貧窮，以正面討論取代譁眾取寵。

黃珊珊說，今年3月開始，台北市每個月提供新台幣200元額度，讓國中女生去超商自由選購衛生用品，當時她也說過，未來計劃會擴大到國小到高中，看到陳時中的跟進，她想更證明這是正確的方向。

黃珊珊說，目前台北市政府與月經友善店家，在廁所中放置免費衛生用品，而未來的目標，則是在全台北市的公廁放置免費衛生用品，她想這會比難以維護、所費不貲的設施，更具實用性，同時也更能象徵城市的進步價值。