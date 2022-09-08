不到5分鐘，500份DS數位藝術節首款數字藏品（NFT）瞬間秒殺! 9月7日下午三點，由DS數位藝術節聯合阿里大麥網旗下數位藏品（NFT）平臺零瓏文化進行DS數位藏品（NFT）的首次發佈，DS數位藏品（NFT）預計發行1700份，在發行的第ㄧ階段首款數位藏品（NFT）一上線即火爆數位藏品圈，引發收藏熱潮。該藏品是由臺灣知名插畫大師紀淵字設計，聯合LEYU Intuitive lab進行數位創作，IP發行方為DS 數位藝術節。

首款《DIGISOUL之不到長城非好漢》數位藏品（NFT）主要呈現“到了長城都是好漢,一點也沒流汗“的趣味動態插畫。藉著一群各具特色的精靈，自我發光後，互相傳承，點亮大創意，來表現登上長城的快樂成就。數位藏品（NFT）的創意，主要在表達，人類演化的過程中，每一個時代都有不同形式的藝術浪潮和偉大創作。而藝術的靈魂，就像一個巨大的能量，貫穿和推動著每個時代、每個創作者乃至每件藝術作品。為強化數位藝術創作中，最重要的藝術靈魂，DS數位藝術獎特別設計DS數位精靈作為代表圖騰，並以此發行首款數位藏品（NFT）。

ＤＳ數位藝術節發佈會吸引了12,000人共同線上觀看。（圖／DS數位藝術節組委會提供）

DS數位藝術節是由旺旺中時文化傳媒主辦，中國文化管理協會指導，北京大學新媒體行銷傳播研究中心聯合主辦，期許透過國際賽事，孵化數字藝術，發掘及培養優秀的產業人才。鼓勵有志投入元宇宙發展的人士，實現創作自由，創意自由。DS數字藝術節於今日舉辦大陸地區線上發佈會，吸引了12,000人共同與會，會中發佈大賽辦法，同時發行首款DS數字藏品。並邀請技嘉科技大陸區劉孟宗總經理、阿里大麥玲瓏負責人陳洋發表演講，大會主席林淑黛在會中邀請企業與創作者，共同加入DS元宇宙願景計劃。聯合主辦單位北京大學新聞傳播學院院長陳剛表示,這是一個很有意義的活動，希望通過這樣的交流，讓年輕一代共同推動元宇宙發展，進入未來新的傳播型態。中國文化管理協會常務副主席梁鑫華作為指導單位代表，他表示：「DS數位藝術獎」是首個在兩岸舉辦的數字藝術創作賽事，一方面，希望在元宇宙相關技術的賦能下，充分激發兩岸藝術家的創作靈感，促進兩岸文化的深度交流；另一方面也要通過數位藝術作品讓世界瞭解科技賦能的中華文化嶄新的面貌。DS數位藝術獎報名收件自即日起至10月20日截止，更多DS數位藝術節的詳情，請至官網洽詢。