烏克蘭稱奪回東北部哈爾科夫（Kharkiv）部分地區

烏克蘭證實，已在東北部哈爾科夫（Kharkiv）反攻，而總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三在晚間演說中宣布，當地傳來好消息。

據CNBC新聞網8日報導，澤倫斯基說，已收復好幾區，但為了維持戰略優勢，他認為還不到公開這些城鎮的時候。分析家說，烏克蘭可能利用俄羅斯決定重新在烏克蘭南方部署軍隊，表面說要收復南部的赫松（Kherson），但卻趁機在哈爾科夫或烏東反擊。

而俄羅斯總統普丁周三又痛批西方，說為了烏克蘭制裁俄羅斯，將對全世界構成「危險」。此外，隨著冬天即將降臨，他威脅要切斷歐洲一切能源供應，暗示準備讓全歐洲「冷死」。

俄羅斯已中止北溪1號（Nord Stream 1）管線向歐洲供應天然氣，隨著天氣轉冷，情況將變本加厲。