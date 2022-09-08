台北市長柯文哲今前往視察萬大線第一期隧道貫通工程。（陳薏云攝）

萬大線第一期全長約9.5公里，其中更有跨越新店溪的兩段過河隧道。施工團隊經克服地下高水位及礫石等困難環境，終於本月5日將長1700公尺的隧道正式貫通。台北市長柯文哲今前往視察隧道貫通工程，提到第一期工程已經達到62％，預計在2025年完工，工程的完成對整個舊城地區的重新繁榮會有很大的影響。

負責施工的北市捷運局第二區工程處表示，此區段標工程範圍包括1座地下三層加蚋車站，兩段過河隧道工程，車站設有4座出入口，其中B出入口與東園國小活動中心共構。二工處指出，其中兩段過河隧道是沿萬大路南行穿越第一果菜市場及漁市場、水源快速道路北市端堤防基樁、新店溪河底、新北市端堤防至永和永平國小站。

二工處長陳俊宏進一步說明，6月時潛盾機由北市端萬大路向南發進施工，期間穿越果菜市場、堤防等重要設施地底，面臨地層礫石影響排土，需開倉清除之困難。而其中最大挑戰為穿越39公尺深新店溪河底，克服地下高水位及礫石，並以5.2％爬坡急昇後，控制潛盾機精準地通過新北堤防基樁，並以小誤差精準到達永和永平國小站。

陳俊宏說，下行線已經貫通、上行線目前已達999公尺，這也是有捷運工程以來，最長的河底隧道，長達1700公尺，坡度也最陡，單條隧道餘土棄運即達5萬立方公尺，相當於53座標準游泳池容量，工程相當困難，工程人員耗時13個月才貫通。

柯文哲今上午前往視察，致詞時表示，每一個工程完成，都是很多人辛苦的努力，「真的不簡單」，尤其是過河工程，要防止被河床沖刷，所以深度要深到地底下39公尺，相當困難，站在現場看真的是工程浩大。

柯文哲表示，萬大線一期從中正紀念堂出發，貫穿中正、萬華、永和、中和、樹林等地區，工程已經達到62％，預計在2025年完工，通車後可滿足每日24.7萬人次的通勤旅運需求，對整個舊城地區的重新繁榮會有很大的影響，另配合EOD開發計畫，帶給學校與社區共融與共榮。

北市捷運局表示，第二期工程為金城機廠至新莊迴龍站止，全長約13.3公里，共設13座車站，包含地下2座、高架11座，目前已有890區段標決標，最快可望今年10月動工。