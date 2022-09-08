勤業眾信聯合會計師事務所與保險事業發展中心、會計研究發展基金會於8日共同舉辦「2022接軌IFRS 17保險業經營趨勢論壇」，探討新會計準則導入時，保險業的財報解讀及資產負債管理策略，並達成保險業永續經營。

全球多數地區預計於2023年啟動IFRS 17規範，台灣金融監督管理委員會考量IFRS 17對台灣保險業影響重大，因此延後至2026年實施。

勤業眾信聯合會計師事務所董事長洪國田表示，2026年台灣將正式適用IFRS 17與國際保險資本標準（ICS），使保險業落實資產負債管理，增強各種風險承擔之能力。

洪國田指出，IFRS 17將為保險公司的財務報表帶來變化，新會計準則規範保險業財報一致性和透明度，牽涉精算作業、資訊系統、營運流程，與其他的產業相比是前所未有的挑戰。儘管如此，保險公司藉由重新審視內部流程、營運模式等，有助於提升保險業者長期資產負債管理能力，並促進保險業永續發展。

Deloitte Global IFRS Insurance Leader Francesco Nagari表示，IFRS 17是針對保險業財務報表報導方式轉換的典範，隨著IFRS 17的實施，未來新保險會計時代更注重利潤來源。保險收入及保險服務費用下的一致、透明性的項目，結合保險公司根據淨財務成果的報導，增加相關利害關係人了解獲利來源的機會。

勤業眾信聯合會計師事務所保險產業負責人林旺生表示，在IFRS 17規範下，新會計準則需要更廣泛、更精細的資料以完成財務報導。在建置資料模型時，除了將資料範圍擴展至負債、資產和再保險外，也應同步整合財務報表、清償能力及資產負債管理等面向。

德勤精算總監林昱伶則認為，保險公司也要留意新清償能力的落實，建議保險業者可使用更多以風險為基礎的指標，掌經監理資本及會計指標間的差異；提升不同情境的預測分析能力，協助管理階層快速分析保險公司的資產負債表，及時發現風險並調整未來策略。

德勤精算合夥人歐陽祖兒表示，企業應及早思考資產負債管理（ALM）的策略規畫，建議保險公司在2026年新制度上線前分為「策略、規畫及決策」三大關鍵時期，循序漸進分析企業需求，規畫清償能力、ALM和危機應變策略，發展不同情境下的財務分析及預測能力、作業流程，最後將調整後的系統與流程進行重整，並擴展新制度至其他業務。