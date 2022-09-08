華新科（2492）集團相關公司8月營收表現疲弱，母公司華新科在消費性電子產品持續調整庫存之下，單月營收摔29個月低點，降至26.39億元，年減幅度達28.6％；供應其MLCC粉末的信昌電（6173）8月營收更探2018年2月以來新低，年減幅逼近腰斬。

華新科為MLCC二哥，今年以來業績表現疲弱，8月公告的單月營收不僅持續低於30億元，創下2020年4月以來新低紀錄，年減28.6％、月減7.07％，營收數字回到2018年景氣高峰前的水準，累計華新科今年前八月營收250.78億元，年減15.5％。

根據華新科法說會資料，該公司去年產品比重中，消費性電子、電腦周邊分別占營收18％、23％，屬於手機類的通訊應用則達24％，等於高達65％產品比重為庫存調整的重災區，車用電子、工業應用分別為11％、22％，雖然這些相對利基型產品達33％，但法人認為，華新科較難擺脫景氣循環衝擊，目前業界看標準品庫存將調整至農曆年前後，業績尚未觸底。

供應給華新科MLCC粉末的信昌電，8月營收也跳水，據該公司公告，8月營收銳減至2.84億元，較去年同期大減47.19％，月減6.11％，創下2018年3月以來（約當最近29個月）新低紀錄，累計信昌電今年前八月營收30.31億元，年減27.1％。

同集團中的佳邦（6284）8月營收也降至5.22億元，年減13.63％、月減1.43％，衰退幅度相對輕微，累計佳邦今年前八月營收36.91億元，年減2.69％。