奇鈦科（3430）8日以每股42元掛牌上櫃，成為第800家公司掛牌上櫃，股價在54.3元開高後，追價買盤持續湧入，終場以59.1元收盤，漲幅40.71％。奇鈦科受惠紫外光吸收劑/穩定劑市場成長，上半年營收、淨利、毛利與EPS齊創同期新高，獲利年增68.2％，EPS3.53元。

展望下半年，奇鈦科認為，聚焦特用化學品應用，持續朝車用、航太、食品包裝、醫療等新應用及高毛利原創產品開拓，部分產品開始註冊增量，提高出貨規模，並深耕北美、中國市場。因北美業績持續成長，前七月營收年增20.09％，優於去年9月累計營收方突破10億元表現。

奇鈦科紫外光吸收、安定劑主應用汽車、航太塗料，營收比約52％；抗氧化劑聚焦高階與特殊應用利基市場，營收比27％；光引發劑則應用光纖塗料、3D 列印等應用，出貨歐美、日客戶，營收比約20％。

奇鈦科表示，生產基地包括新竹設有研發中心，主攻小量批次客製化產品，及彰濱廠生產半連續式和大宗產品生產，另在大陸上海、美國休士頓設有子公司。利基型特化品是長期發展方向，像高毛利的口腔X光膠片用抗氧化劑，由國際醫療大廠委託設計生產，成為近年主要成長動能之一。

奇鈦科目前美國營收比42％，其次為大陸28％、台灣約13％、歐洲約9％，日本、韓國、東南亞占8％。去年自主研發新創產品營收占比約11％，新產品毛利率達40.89％，強化營運利基優勢。

此外，奇鈦科近年尚有反應型紫外光吸收劑、全新紫外光與藍光遮蔽劑、高效磷系阻燃劑等新創產品投入市場，預計隨著主要國家專利布局的展開，貢獻營運動能將逐漸發酵。