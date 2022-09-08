宇隆（2233）8日公布自結8月合併營收2.99億元，月增4.61％、年增0.33％；累計今年前八月合併營收23.35億元，年增3.16％，均創同期新高。宇隆表示，8月營收成長，歸功於主要汽車客戶，包括Bosch及BorgWarner部分新車款訂單遞延在8月出貨，加上自行車及其他類業績穩健成長所致。

即便在汽車產業傳統暑休淡季期間，宇隆8月營收仍逆勢繳出月增、年增表現，並改寫歷年同期新高。

展望今年下半年營運，宇隆隨著即將步入第四季傳統汽車產業旺季，加上各國政府刺激購置新車的政策支持，有助於宇隆主要客戶的拉貨力道，可望在暑休後，營運再進一步回溫。

此外，伸興（1558）經營團隊加入宇隆之後，日前已緊鑼密鼓地，針對雙方資源進行討論評估，以期藉由集團化「做深做廣」的發展下，求同存異，可發揮雙方的資源效益，以期進一步擴大宇隆未來在該產業的市場占有率表現。