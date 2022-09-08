疫情再起，加上開學推升快篩、防疫用品及保健品需求，連鎖藥局通路商諾貝兒(6844)8月營收3.34億元，年增3.46%，前8月營收28.93億元，年增14.2%。

中央流行疫情指揮中心統計，新冠肺炎本土疫情自7月12日以來，相隔49天再度出現單日本土新增確診病例數破3萬例，8月第四週比第三週成長15.5%，幾乎可斷言Omicron BA.5變異株造成疫情再起，同時預估9月中下旬將達高峰，單日新增確診數最多恐達6萬例。

諾貝兒指出，消費者對於疫情轉變已有所警覺，開始添購口罩、快篩試劑等防疫物資因應，也帶動購買各式營養保健食品。疫情指揮中心宣布9月1日起，開放65歲以上民眾可憑健保卡向社區藥局免費領取每人5劑快篩，丁丁連鎖藥妝不僅是領取的特約藥局，也趁勢推出防疫相關商品的折扣促銷來陪伴大家面對疫情。同時，面對9月開學季，家長不免擔心小孩回到校園增添群聚疫情發生的可能，諾貝兒更為此規劃針對兒童的多元保健營養新品，這些都可望增添銷售動能。

諾貝兒除了嚴選商品外，拓點也是公司提升營運動能的關鍵，丁丁連鎖藥妝第90家分店、高雄林園店3日也在高雄市林園區東林西路開幕。張振興董事長表示，丁丁對於展店向來以評估可獲得長期穩健營收為考量，隨著穩定的展店計畫，有信心帶動營收獲利的亮眼表現。