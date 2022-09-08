對許多女生來說，遠嫁他鄉是十分勇敢的決定，不僅要重新建立和經營新的人際關係，住在生活背景完全不同的家庭中，也可能遇到各種難題，不過運勢命理網站《靈匣網》指出，牡羊座、獅子座、天秤座、水瓶座的女生，相較其他星座更適合遠嫁他鄉，即便身處異地也能把婚姻生活過得有模有樣。

▍牡羊座

牡羊女性格直接，神經比較大條，喜歡把事情放到檯面上說，哪怕遇上婚姻或婆媳問題，她們都會用最直接的方式去處理，對事不對人，更不會記仇，加上她們樂於交友，不怕在異鄉交不到朋友，因此比較適合遠嫁。

▍獅子座

獅子女成熟有主見，成年後就很少依賴原生家庭或其他人，加上她們性格霸氣，即便婚後生活不如意，她們也可以獨當一面，靠自己解決各種問題，絕不讓自己受一點委屈，就算遠嫁，她們也能把婚姻生活打理得有模有樣。

▍天秤座

天秤女情商高，不僅能處理好人際和家庭關係，還能調整好自己的情緒，她們不喜歡怨天尤人，遇到問題也不會鑽牛角尖，而是以不同的角度去分析問題，並將生活中的矛盾處理好。對天秤女而言，解決婚姻問題一點也不難，這麼厲害，何愁遠嫁？

▍水瓶座

水瓶女從來不相信長輩的觀點，總是跟隨著自己的想法、感覺去經營人生，完全不受外界影響，即便婚後遇到問題，她們也不會顧及旁人的眼光，或委屈求全，因此遠嫁的可能性比較高，僅管她們適應環境的速度並不快，但她們仍會積極尋找方法，不會留在原地怨天尤人。