中秋賞月，充滿了文人雅興，席間擺設映襯月光的銀杯與銀器，重現昔日詩人在月下吟詠「葡萄美酒月光杯」的美景，品味一觴一詩的美感詩意。喬治傑生（GEORG JENSEN）即起在全台巡迴舉辦銀雕藝展，展出一座要價逾400萬元的花園果缽，另有葡萄系列高腳酒杯、葡萄酒瓶托盤、木蘭花系列茶具組，以及漢寧古柏（Henning Koppel）、瑞典王子伯納多（Sigvard Bernadotte）等設計大師的經典作品，為秋節宴席更添品味。

喬治傑生台灣區董事總經理張正勳分享創作Jardiniere花園果缽的源由與典故。（GEORG JENSEN提供)

台灣喬治傑生董事總經理張正勳指出，台灣VIP的品味不凡，每年喬治傑生在台舉辦銀雕展，總會吸引不少藏家上門尋寶，尤其是博物館珍藏藝品等級的大型果缽，幾乎是來一件賣一件。今年銀雕藝展上主打編號1397的Jardiniere花園果缽，是喬治傑生大師於1926年親繪設計，原稿直至2011年才在檔案室中重見天日，在工坊五位資深專業銀匠齊力合之下，這件曠世鉅作耗時半年才得以完成，全球僅有一件，別具收藏價值。

喬治傑生編號543葡萄立架，43萬元。 （GEORG JENSEN提供)

喬治傑生編號139B葡萄剪，是喬治傑生大師的代表作品之一， 3萬元。（GEORG JENSEN提供)

這只銀雕藝作以純銀打造，正中央是花瓶，兩邊及內側飾以精緻花朵與葡萄圖騰，以硫化處理展現光影的層次效果，缽體以手工敲錘，數以萬計的錘痕猶如月光灑落寧靜湖面的粼粼波光，是一款結合花器與果缽的藝術品。

秋季是豐收的季節，喬治傑生應景推出以葡萄為主題的銀雕藝品，其中一款葡萄立架，是1929年設計師Harald Nielsen設計的作品，搭配由喬治傑生大師設計的銀雕葡萄剪，細節上融入結實纍纍的葡萄裝飾，洋溢新藝術風格，葡萄串可以在掛在立架上，再以剪刀剪下葡萄，十分優雅別緻。

喬治傑生編號2B木蘭花溫壺與茶壺組，94萬5000元。（GEORG JENSEN提供)

另推薦喬治傑生大師設計的木蘭花茶壺組，壺蓋的花莖雕飾纏繞，在頂端浮現一朵花苞，木蘭花飽滿的花苞象徵了富庶圓滿，而纏繞花莖則有綿延流長的意象，是新藝術時期的代表作品，搭配高貴的黑檀木把手，異材質的完美混搭，是喬治傑生大師最著名的銀雕作品之一。

喬治傑生MOONLIGHT BLOSSOM系列編號96純銀藍水晶紅玉髓胸針項鍊，9萬8000元。（GEORG JENSEN提供)

為了回餽台灣VIP，喬治傑生復刻一款1905年的月光花語Moonlight Blossom系列訂製胸針項鍊，僅在台灣販售，限量30件，由於數量有限，將優先開放銀雕家飾品的客人認購。

喬治傑生銀雕藝展即起至9月12日於高雄登場，隨及在台中、台北接棒展出，除了經典銀雕藝品，台灣喬治傑生還特地從丹麥博物館借展歷年來喬治傑生大師最具代表性的骨董銀雕作品，包含編號460黑檀木握炳水壺、鑲有寶石的編號118花器、編號30置物盒和編號338銀杯等，展品十分豐富。

喬治傑生銀雕藝展一覽表：

即日~9月12日(一)，高雄義享時尚廣場1F喬治傑生形象概念店

9月15日(四)~9月18日(日)，台中大遠百2F喬治傑生名店

9月21日 (三)~9 月25日 (日)，台北新光三越信義A8館6F喬治傑生名店