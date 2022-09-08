彰化市公所10月1日推出「百年老街百年小吃宴」，席開100桌、每桌精選12道經典小吃。（吳敏菁攝）

一道佳餚、一道點心，留縮一個地方的常民文化，彰化歷史悠久，除了彰化肉圓、爌肉飯等聞名遐邇，有更多好吃美食，譜出彰化最獨特美麗的風景。彰化市公所10月1日推出「百年老街百年小吃宴」，席開100桌、每桌精選12道經典小吃，還有伴手禮、安排小旅行。

彰化市長林世賢表示，彰化市自建城以來即為政治與經濟中心，餐館與酒家林立，吸引各地好手藝師傅在此大顯身手。小吃文化更深刻地影響著在地人。隨著大廚自家手路菜傳承下來，讓辦桌料理轉化成經典彰化小吃。

百年小吃宴預定於10月1日下午6點開桌，地點在彰化市公所後方停車廣場；小吃宴每桌精選出12道彰化市的經典小吃，每桌10人份、費用3500元，採預約方式開放民眾報名，預計席開100桌。

林世賢表示，為提升這次小吃宴的精緻程度，邀請國宴主廚張和錦率其他5位主廚，負責美食加熱與擺盤的重責大任。為了引領體驗彰化城的生活文化韻味，當天下午3點也特別安排兩條路線的導覽小旅行，分別帶領民眾走訪彰化市舊城區廟宇古蹟與扇形車庫鐵路廊道。

彰化市公所8日先開箱，公布菜色，前菜包括，糯米炸、苔條花生及古早味四拼盤（雞捲、香腸、大腸圈、滷味）佐酸梅湯、南海茶道茶飲；主菜包括：彰化肉圓、香菇肉羹、爌肉飯、四神湯、碗粿、素豆包、炸饅頭、特製肉包、肉圓仔湯；以及2道甜品：麻糬、八卦山黑咖啡。

此外，每桌加碼送1組認桌伴手禮，有卦山燒、桂圓蛋糕及好嘻彰化、來去彰化當吃貨兩本美食旅遊書與帆布提袋1只。9月8日下午1點開放網路報名。網址https：／／reurl.cc／pMaz34），相關問題可洽：中華美食交流協會、電話：（02）22779596林秘書。