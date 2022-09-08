周蕙婚禮上獻唱經典情歌。（東森綜合提供）

黃子佼、Lulu主持的（黃路梓茵）東森綜合《婚禮歌手》本周六（10日）邀請美聲天后周蕙為新人唱祝歌，獻唱〈明天我要嫁給你〉，而這首歌恰巧是收錄在她最新專輯中的翻唱作品之一。周蕙在婚禮當天除了「首度」公開演唱這首歌，更貼心將歌詞改成「今天我要嫁給你」，讓婚禮的感人氣氛堆疊到最高點。

主持人與新人席地坐在一旁的草地上，聊到「真心話」環節時，新郎沉思幾秒後說，可能老婆是獅子座的關係，個性比較固執和倔強，導致兩人時常無法達到有效的溝通。黃子佼聽了秒懂新郎的心聲，以身為擁有眾多獅子座好友的經驗提醒他：「真的不要跟他們爭！」

黃子佼還一副有苦難言樣說：「獅子座真的…嗯…，像我老闆（小燕姐）就是獅子座，阿妹、哈林哥都是獅子座，他們很有原則，吃軟不吃硬。」黃子佼最後也以婚姻前輩的經歷，點出男人很容易一老夫老妻就忘記熱戀時的激情，笑說：「這時候甜言蜜語就很重要了。」

本次的婚禮歌手周蕙，隱藏身分擔任起宴會廳的經理，隨身跟在新娘身邊服務各種大小事。她一身黑的合身短裙套裝，幹練模樣讓黃子佼忍不住驚呼：「好適合！以前有做過行員的工作？」周蕙笑回：「歌手是我第一份工作。」連打工經驗都沒有過，但因為家裡是開餐廳的關係，這次婚宴會場的隱藏任務對她來說，反而有種莫名的親切感。

唱過無數情歌的周蕙，透露自己唱過不少婚禮場，也見證過許多愛情，笑稱：「我真的很適合當婚禮歌手！」表示能為這對愛情長跑7、8年的新人送祝福，是一件很幸福的事。

未婚的她也吐露想婚念頭，表示當新娘要丟捧花時，婚顧問在場誰還未婚？周蕙都想直接衝過去接捧花，坦言「看到這麼幸福的時刻，我也嚮往能遇到一個對的人。」