經濟部商業司2021年選定台南市大學路18、22巷異國料理彙集U型巷，成為品牌一條街「臺南異饗一條街」，打造異國料理的首選用餐地點。今年疫情趨緩，經濟部特別協助台南異饗一條街業者在中秋連假9月9日至9月10日舉辦「秋節直火祭」，推出十大直火料理大賞，邀民眾過一個異國風情中秋節。

異饗一條街位於台南市東區大學路18和22巷，經濟部商業司長蘇文玲表示，異饗一條街具有府城小巷弄特殊風情，短短900公尺，就有超過20間餐飲店家，猶如走入歐風小鎮的異國氛圍搭配紅磚巷弄，非常適合民眾平假日聚會。這次透過創新的「品牌一條街」輔導，集結了在地組織、店家，型塑了街道的品牌意象，帶給民眾全新的異國料理感受。

經濟部已連續2年輔導異饗一條街，2021年結合萬聖節節慶活動，首發打響「異饗」品牌的露出，有效創造媒體亮點，帶動店家參與及實質消費力。今年經濟部商業司持續導入輔導能量，深化異國料理特色元素，結合中秋團聚話題，辦理「異饗秋節直火祭」活動，並輔導店家導入永續力，鼓勵使用再生環保餐巾紙，輔導營業場域節能措施等，強化店家節能減碳及綠色永續意識。

今年疫情趨緩，經濟部特別協助台南異饗一條街業者在中秋連假9月9日至9月10日舉辦「秋節直火祭」，推出十大直火料理大賞，利用巷弄紅磚特色打造成大異饗心鎖牆秘境，配合打卡集章活動推出活動優惠及百元餐飲兌換券、環保餐具超低加購價活動等，還有充滿濃濃文創風格的異國散市集，豐富的舞台表演活動，有直火料理介紹、樂團DJ音樂表演等，還有機會獲得200元餐飲兌換券，以吸引消費者到台南18巷弄尋寶享美食，過一個異國風情中秋節。

蘇文玲指出，品牌一條街都是風格獨具的店家，展現地方特色與文化特色，透過輔導及聯合行銷活動，提昇整體品牌力及知名度，以吸引消費者，達振興區域經濟、共好的目的。目前全臺共有4處品牌一條街，包括高雄奶茶一條街、高雄南北貨一條街與臺南異饗一條街及臺南海安餐酒一條街。

歡迎大家中秋節來成大異饗一條街走走，找尋屬於您的Lifestyle。活動詳情請洽品牌一條街官方網頁https://mainstreetbranding.org.tw。