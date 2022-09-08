中秋節前夕，縣府環保局與13鄉鎮市公所，致贈關懷物資給全縣174位資源回收個體戶，感謝他們默默付出，在第一線協助社區落實資源回收，並提醒業者工作時，務必穿著反光背心，穿越馬路也要停看聽，確保安全。

環保局長李易書與立委許淑華、縣議員李洲忠及草屯鎮長簡景賢，8日到資源回收個體戶家中訪視，並發放白米、反光背心、夾子、掃把及清潔用品等物資，以及口罩、防刺手套、防疫面具、消毒酒精等防疫裝備。

李易書表示，維護市容是每個縣民的責任，資源回收工作經過機關、社區、民眾及業者不斷努力，還有一群默默辛勤付出的無名英雄─資源回收個體戶，利用清晨或晚上沿路收集回收物，維持環境清潔，因此環保局結合13鄉鎮市公所，致贈白米及清掃用具等物資，希望他們度過溫馨的中秋佳節。

許淑華表示，縣府積極推廣垃圾分類、資源回收工作，成效良好，除了機關、民眾積極配合，更要感謝辛勤付出的資源回收個體戶，他們通常利用清晨或晚間收集資源回收物，因此需要特別關注安全問題，縣府藉中秋節到宅慰問，並致贈物資及反光背心等，讓他們感受社會的溫暖，相當有意義。

李洲忠及簡景賢也表示，感謝草屯鎮36位資源回收個體戶，穿梭社區各個角落，協助資源回收及環境清潔，提升生活品質，功不可沒，希望民眾同心協力，落實資源回收共同維護清淨家園。