台北市政府動支「救命錢」第二預備金8000餘萬辦理城市博覽會，遭到藍綠議員詬病，北市議員簡舒培8日再控，城博會竟額外要求19個局處，拿原有業務費配合相關工作，總計費用達1300萬，根本有意「藏預算」，她痛批市長柯文哲浪費公帑辦展卻僅6萬參訪，顯見根本沒人想看吊車尾學生的成績。

今年城博會展期自8月27日至9月11日，籌備期因動用二備金近8000萬遭質疑規避預算監督，無視財政紀錄，後被爆出遲至8月都拿不出完整交通維護計畫，相關周邊商品預算還有浮報之嫌，而市府所訂的網路看展達百萬人次，實體看展上看50萬人次的績效KPI也似乎尚未達成。

簡舒培下午質詢指出，城博會共計動用二備金8510萬，包括2021年研考會動支2960萬做先期規畫，2022年動支4900萬規畫分區展區，並由都發局、文化局、產業局及資訊局等4機關主政，同年觀傳局再動支650萬移置展品，但總經費不止如此。

「你在藏預算阿！」簡舒培爆料，城博會竟額外請祕書處、民政局、環保局、原民會等19個局處，拿原有業務費配合相關工作，金額自1萬至300萬都有，其中又以觀傳局300萬行銷費最多，總金額達1305萬2413元，等於整場展覽共計砸下9000多萬。

她接著拿出市府統計的城博會參訪人次資料，質疑開展至9月6日，館內參訪人次僅6萬多人、官網累計點擊數75萬人，相比基隆城博會百萬人次相差甚遠，她痛批柯文哲市政民調最後一名，還「東施效顰」舉辦城博會，不過是自曝其短、浪費台北市民的錢，因為根本沒人想看吊車尾學生的成績。

對此，柯文哲反駁稱，城博會展期還沒結束，他倒覺得這次舉辦後，能保留很多線上資料，還自稱他還是很節儉的人，至於展覽有沒有內容他自己曉得，但「好啦好啦，妳喜歡講就講吧。」