巴金森氏症是退化性疾病，醫師表示，罹患巴金森氏症的比率在60歲左右的族群約1%，到了80歲以上族群約2%；大家對於巴金森氏症的「動作症狀」較為熟悉，例如手會顫抖、步伐變小、動作變慢、平衡困難等，但此病還可能造成「非動作症狀」，例如憂鬱、失智、睡眠障礙、意識障礙、性功能障礙等。

基隆長庚醫院神經內科醫師蘇豐傑表示，非動作症狀可能比動作症狀更早出現，且隨著巴金森病程進展逐漸惡化。他表示，若在50歲發病，患者可能在30歲時會注意到有便祕、嗅覺異常的毛病，40歲就注意到有快速動眼期行為障礙（RBD，REM behavior disorder），即作夢時，人會配合夢境而有拳打腳踢等行為。在診斷前5、6年，患者開始會有些憂鬱或焦慮狀況。

患者大多不知巴金森氏症會造成焦慮、憂鬱、便秘，也可能未察覺相關症狀，而未及時到神經科就診。多數巴金森患者都是因為有單邊顫抖、動作緩慢、肢體僵硬等動作症狀而就診。醫師會檢視患者的用藥，並檢查找原因，包括抽血、核磁共振等，之後做腦部多巴胺掃描，或嘗試用藥，很多病人在吃藥後症狀明顯改善，就很可能是典型巴金森氏症；若吃藥效果很差，可能就要考慮是非典型巴金森氏症。

蘇豐傑表示，狀況許可時，醫師會鼓勵病人多運動，使用治療巴金森及憂鬱症的藥物也可以改善憂鬱。若使用多巴胺促效劑，對改善動作症狀及非動作症狀都有幫助，」睡眠障礙、快速動眼期行為障礙或不寧腿症候群等問題，也可以透過藥物來改善。

當巴金森病進展到失智時，生活無法自理，給藥就變成很大的問題，可能忘記吃藥或重複吃藥，所以一定要有照顧者負責患者的用藥。蘇豐傑表示，一旦出現失智的狀況，可能還會有妄想、幻覺，患者可以到處走動，又很容易跌倒，讓照顧者非常辛苦，因此政府才會推行喘息服務讓照顧者有時間休息。巴金森病中晚期的動作障礙會越來越嚴重，患者可能需要輪椅或臥床，完全仰賴他人照顧。

●留意警訊 早期發現巴金森氏症

早期發現巴金森病，對患者很重要。蘇豐傑表示，大家要留意家人是否有動作緩慢、步伐變小、肢體僵硬、姿勢向前傾斜、手抖、字體變小、撲克臉等問題。

50歲以上者可每月利用手指操自我檢測。首先伸出右手，五指張開，然後拇指與食指輕按25下，做完之後，換成左手輕按25下。如果發現速度不同、動作變慢、停頓、手指打不開或開合大小改變，請盡快至神經內科就診。

對於剛確診巴金森氏症者，醫師會考量年紀、身體狀況，善用各種藥物來延緩病程，蘇豐傑解釋，如果是70歲以前的病人，可能會考慮用多巴胺受體促效劑，也許效果沒有左多巴胺那麼立即見效，但多巴胺促效劑可以延長藥物蜜月期，讓病人不會於早期就進入藥效波動、異動症的情況。「藥效波動」是在藥效發揮時，可以正常活動，但當藥效消退，患者會變得僵硬、動作緩慢，彷彿突然斷電一般。「異動症」是出現一些不自主運動，例如搖頭晃腦、手舞足蹈等。多巴胺受體促效劑在改善動作症狀的同時，亦有助於改善憂鬱、焦慮等非動作症狀。

若發病年紀是70歲以上，可能會使用單純有效的藥物，並根據臨床表現做調整，等到產生藥效波動的問題，再改用其他藥物。

巴金森病的治療在前幾年都能明顯改善，但要給病人建立「用藥不能要求到很強」的觀念，盡量讓病人不會產生藥效波動與異動症的情況，並鼓勵病人多運動。蘇豐傑解釋，「左旋多巴是改善巴金森病動作症狀最強效的藥，但如果一開始就吃太大量，吃藥時間又不規則，可能會提早進入難治療的階段。我都告訴病人，藥物的部份讓醫師想辦法，患者自己要做的就是多運動，包含太極拳、跳舞、騎腳踏車或瑜珈等，如果只能走路就多走路。

●規律回診服藥 可有效控制

蘇豐傑表示，患者務必規則回診、按時服藥，不要擅自調藥、停藥，若自覺藥效不理想，可以主動跟醫師討論，保持互相信任的醫病關係。

他表示，巴金森氏症就是像高血壓、糖尿病一樣的慢性病，可以好好控制，不用太過緊張。蘇豐傑說，治療重點在於維持生活品質，接受治療後，患者依然可以出去運動、旅遊。如果出現憂鬱、焦慮、睡眠障礙、容易跌倒、吞嚥困難，也可以善用藥物改善問題。

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