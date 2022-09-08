不做事光抹黑！民進黨台中市長候選人蔡其昌民調大幅落後，眼看難以追趕尋求連任的台中市長盧秀燕，綠營近日竟連打負面選戰，先是針對已迅速處置的狼師案窮追猛打，黨主席蔡英文又用「送往迎來、對市政毫無關注」來酸藍營媽媽市長。中廣董事長趙少康對此忍無可忍，重砲轟民進黨自己最愛搞大內宣，還賠上黨格說謊，「蔡英文不覺得羞恥嗎？」又痛批綠營對台南、高雄狼師案拖延雙標，性平成績更加丟人現眼。

趙少康今(8日)在臉書以「笑死！民進黨又在抹黑盧秀燕」為標題發文表示，盧市府歷經4個月調查，查明25年前的黃姓狼師性侵案，祭出解聘、永不錄用、沒有退休金的嚴懲，後續黃姓教師將面對司法偵辦，是所有人有目共睹的性平成績，然而民進黨昨(7日)卻用官方臉書造謠抹黑盧秀燕沒有作為，實在可恥又可恨。

他怒批，「最可笑的是，民進黨一面造謠，蔡英文跟著在記者會上暗酸盧秀燕『對市政毫無關注，把大部分心力放在送往迎來上』，大家都知道最喜歡送往迎來大內宣的就是民進黨，蔡英文講這種話都不覺得羞恥嗎？我倒要問問蔡英文，民進黨官方臉書這種造謠行為你支持嗎？你認同嗎？民進黨官方臉書用假訊息抹黑地方政府還不罰300萬，這不就是雙標嗎？」

趙少康指出，盧市府已5度約談涉案人員，並在9月2號就做成決議解聘、永不錄用、沒有退休金嚴懲黃姓狼師。另外，盧市府8月24號新設狼師檢舉專線，並於26號普發超過2000封調查信給所有給黃姓狼師教過的學生，每一項都是具體作為，民進黨卻誣賴盧市府「不願擴大調查」、「四個月間沒行動」，真是「不造謠就不會選」。

他直言，民進黨眼見盧秀燕民調高達52%，遠超蔡其昌2倍之多，狗急跳牆到連賠上黨格說謊的招數都用上了，但媽媽市長用性平行政調查、司法偵辦、擴大問卷普查及狼師檢舉專線等「四箭齊發」，完全經得起考驗。民進黨有空砲打盧市府，不如先看看民進黨執政的台南狼師案已經拖了22個月才通報不適任、高雄狼師案則是拖了6個月沒下文。趙少康忍不住痛罵：「都沒想過自己的性平成績更加丟人現眼嗎？難道不抹黑、好好做事對民進黨而言，就這麼難嗎？」