味全龍今天在公布與5位新秀完成簽約，加上7月底簽約的榜眼林凱威，目前已敲定6名球員合約，新簽的下的5名球員冉承霖、吳君奕、林子宸、鄭亦軒及許元泰月薪均為6萬，目前只剩第7輪指名的台大左投藍翊誠還未簽下。

冉承霖表示，很開心能夠實現自己挑戰職棒的夢想，希望能盡快向球隊報到，也很期待接受不同的訓練，「能快點上一軍當然最好，不過這不是自己能決定的事，最重要是先把自己準備好。」

第三輪選進的投手吳君奕簽約金330萬附帶激勵獎金30萬。吳君奕說：「希望能盡快融入這個團隊，未來自己也會把握機會跟學長們多多學習。」第四輪選進的內野手林子宸，以簽約金245萬附帶激勵獎金35萬，他表示，會配合球隊的安排，努力去達成教練的要求，除了挑戰自己，也會把握機會大膽嘗試。

第五輪選進的投手鄭亦軒表示，很開心可以加入味全龍這個大家庭，希望自己可以在最短的時間上到一軍，幫助球隊贏球；鄭亦軒的簽約金為190萬附帶激勵獎金20萬。

第六輪選進的投手許元泰簽約金120萬附帶激勵50萬，他說：「今天完成簽約只是開始，心裡也會給自己更多的責任，希望今年先讓自己適應職棒的環境，期待明年經過完整春訓之後，能有很好的表現，盡快上到一軍。」

今年季中選秀龍隊僅挑走7人，前6輪球員都順利簽約，只剩第七輪指名的左投藍翊誠目前仍在服役中，雖合約初步討論已有共識，將待其退伍後再行洽談。