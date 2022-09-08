台灣汽車分期龍頭和潤企業（6592）自結8月合併營收19.77億元、年增30.66％，再創單月營收新高紀錄，且連續三個月站上19億元大關，累計今年前八個月合併營收145.92億元、年增29.14％，創同期新高。

和潤總經理林彥良表示，8月合併營收成長主要是和潤企業保有客戶持續增加帶動利息收入增加，雖全年台灣新車市場預估銷售量從46萬輛下修至43萬輛，但和潤新車分期業務占比已降至30％以下，影響範圍有限，反觀高毛利中古車分期業務占比已來到40％以上，同時其他非汽車領域分期付款業務占比也逐年提升，例如機車、設備業務等。

轉投資部分，和潤子公司和雲行動服務（iRent）受惠暑假，租車出遊人次上升，挹注了整體合併營收；和勁企業則因商用車保有客戶續增，每月營業收入亦伴隨增長。和潤大陸子公司和運國際租賃雖有疫情影響部分城市移動限制，但整體營收仍穩健，對於大陸疫情變化也會持續監控，謹慎應對。

和潤拚營運績效表現的同時，在公司治理領域也是相當重視，並深獲肯定，例如連續2年入選臺灣指數公司「公司治理100指數」成分股、「公司治理評鑑」連續2年成績為上市公司前20％排名。