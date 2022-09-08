今夏氣溫創下20年來新高，消暑飲品正夯，饗賓餐旅集團旗下人氣泰式料理「饗泰多 泰式風格餐廳」攜手插畫家Cherng推出2款限量的「來貘聯名小象杯」，並隨杯附贈冰涼泰飲，讓酸辣開胃的泰式料理搭配道地飲品，讓饕客彷彿置身泰國。

為展現品牌Chill & Relax精神，「饗泰多」以泰國吉祥物-大象為靈感，發展出個性樂天悠哉的小象哥，You Only Live Once是他的座右銘，自戀的他總是戴著紫色墨鏡出現在店內的各個角落，模樣逗趣可愛。這次聯名的2款環保杯皆由 Ecozen 環保材質製成，經過美國FDA無毒認證，杯蓋選用拉風又時髦的熱帶黃；即日起凡至全台「饗泰多」分店，內用消費滿1000元，即可以699元優惠價購買；iEAT會員則可使用iEAT愛吃點35點+599元的會員優惠價購買1款。

凡購買小象杯隨杯附贈冰涼泰飲，共有6款飲料可選，本次同步推出夏日限定特調「泰有料特調」，以香甜涼爽的椰奶碎冰，搭配西米露、荸薺、香蘭布丁，獨特搭配有料又滿足；還有5款店內人氣飲品，包含泰國必喝的「泰式奶茶」、消暑的「饗泰多檸檬茶」、解膩的「饗泰多香茅茶」、「荔枝香芒泡泡」及「椰饗露露」。