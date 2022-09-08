雲林縣政府啟動「安心接種巡迴專車」照顧偏鄉學童，全面提升防疫網。（張朝欣攝）

新冠肺炎疫情延燒，BA.5已開始在全台擴散，雲林縣政府為降低染疫風險，全面提升校園防疫網，8日在水林鄉宏仁國小辦理「安心接種巡迴專車」開跑活動，提供縣內偏鄉學童BNT疫苗接種服務，由專業醫療團隊、各鄉鎮衛生所合作，共同提升校園群體免疫力，對抗新型病毒。

雲林縣長張麗善表示，依據衛福部疾管署資料顯示，雲林縣截至9月5日，5歲至11歲學童完成第1劑接種率為88.6％，高於全台平均接種率81.0％，為全台第1名。8月底中央已撥下幼兒BNT疫苗供6個月至4歲幼兒施打，雖然施打疫苗不能保證不會被感染，但可以預防重症或死亡的發生。

張麗善說，學童及鄉親面對升溫中的疫情，可以由醫師評估後，踴躍接種COVID-19疫苗，增加免疫力，降低染疫後重症的風險。疫苗接種資訊請登入雲林縣衛生局網站「疫苗地圖」，查詢醫療院所接種日期、時間等資訊，再前往醫療院所接種。

張麗善提醒，學童及鄉親除接種疫苗外，也要遵守個人防疫措施，落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免不必要的群聚及移動，減少感染機率，保護自己與他人。

醫療專家指出，評估家人生活型態是重要第1步，若經常處於風險高的場所或容易接觸人群者，應讓家中幼童盡早注射疫苗，除了降低感染風險，最主要的還是預防重症的發生。

另外，除了學童須加強疫苗接種外，符合「65歲以上長者」、「長照機構住民」、「18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者」3大對象，以及「5大類」對象，可評估自身染疫風險與意願接種第4劑。