演員宋柏緯外型帥氣，因《他們在畢業的前一天爆炸2》走紅，他日前上納豆主持的鏡電視節目《誰來演戲》，特別自彈自唱一首創作歌曲，讓納豆忍不住說：「宋柏緯明明可以靠臉吃飯，卻要靠才華吃飯。」

宋柏緯自認是沒什麼情緒的人，「我的濾網比較多層」，讓納豆十分好奇個性溫吞、私底下又宅宅的他，要如何拿到《他們在畢業的前一天爆炸2》劇中情緒非常滿的角色？宋柏緯回憶道：「鄭有傑導演說他看過我彈吉他時，進入小宇宙的狀態，而這正是他所想要的。」事後證明，宋柏緯的演技確實十分亮眼，順利入圍金鐘獎迷你劇集男配角。

光是這樣還不夠，納豆甚至現場出考題，要宋柏緯演出「第一次請女朋友到家裡吃自己做的料理」，扮演女朋友的納豆，假裝吃了一口卻沒有立刻說出感想，宋柏緯在一旁忐忑不安的情緒，十分到位，讓納豆直呼：「給過！真的帥！」不會講台語的宋柏緯在節目上還加碼自爆，當時為了要演出全台語的《若是一個人》時，每天追台語鄉土劇練習，還在現場以鄉土劇的浮誇表現方式演出一段，表演非常到位，讓納豆拍手叫絕。