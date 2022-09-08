清水服務區經環保局審核，取得國道首張優良級空品標章認證，中秋連假經過清水服務區旅客，全都可享受到清新的好空氣。（新東陽提供）

近年來空氣汙染日趨嚴重，世界衛生組織(WHO)近期研究報告顯示，全球99％的人口所呼吸的空氣，已超過世衛組織設定的空氣品質標準，威脅著人類的健康。新東陽強調，清水服務區經由環保局審核，取得得來不易的國道首張優良級空品標章認證，中秋連假經過清水服務區旅客都可享受到清新的好空氣。

新東陽指出，該公司對於國道服務區經營更全心全力投入，清水服務區今年積極落實室內空氣品質的提升，由交通部高速公路局與新東陽主動申請自主管理標章認證，成為全國第一個取得優良級「室內空氣品質自主管理標章」的國道服務區，同時也是台中市商場的第一張標章。

新東陽表示，清水服務區讓南來北往民眾停駐休憩時，除有美食以外，更能享受良好空氣品質。清水服務區雖非環保署所規定的列管場所，但每天來往的民眾甚多，為維護旅客健康，這次是由交通部高速公路局與新東陽主動申請標章認證。

清水服務區藉由台中市環保局現場訪查，提供輔導與提升室內空氣品質相關建議，透過公部門與企業合力催生全國第一張國道服務區的室內空氣品質自主管理標章，實屬難能可貴；標章分為「良好級」與「優良級」兩種。

新東陽強調，清水服務區申請的是條件最為嚴格的優良級標章，經由環保局審核才取得這得來不易的標章認證，之後標章會貼於服務區出入口，讓民眾能一目了然，中秋連假經過清水服務區的旅客都可享受到清新的好空氣。