蘋果於周三推出全新iPhone 14系列手機，俄羅斯民眾也有機會買得到！儘管蘋果退出俄羅斯市場，但俄羅斯政府開放零售商進口西方商品，代表「水貨」方式可行，俄羅斯貿易與工業部長Denis Manturov也說，「為什麼不進口呢？如果消費者想購買這些手機，會有機會的。」

路透社報導，俄烏戰爭爆發後，國際品牌相繼退出俄羅斯市場，但3月底就傳出俄羅斯願意開放零售商進口外國產品，透過「平行進口合法化」的方式突破抵制困境。

Denis Manturov周三被問到，蘋果iPhone 14能否有機會透過該計畫進入俄羅斯，他給予正面回應，「為什麼不呢？如果消費者想購買這些手機，是的，我想會有機會的。」

報導提道，俄羅斯通訊商MTS在周四早上已經開放預購iPhone 14系列機型，MTS表示，「交貨時間可能長達120天，而且如果進口上遇到困難，我們擁有保留取消訂單的權利。」

兼任副總理的Denis Manturov上個月說明此計畫時表示，範圍涵蓋汽車到奢侈品等西方商品，總價值可能達160億美元（約新台幣4949億）相當於俄羅斯2021年進口總額的4%。