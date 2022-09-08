永慶房產集團是高雄規模最大的房仲品牌，旗下加盟四品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，在高雄擁有近300間加盟店、超過4,500位經紀人，永慶房產集團也是全台最大的房仲連鎖集團。昨日(9/7)永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理以台灣房仲第一品牌的專家角色，出席由《工商時報》在高雄漢來飯店舉辦的「城市再生 安居高雄」高峰論壇，分享高雄房市未來展望，也是當天唯一受邀的房仲品牌。

「城市再生 安居高雄」高峰論壇共有三場主題對談，下午時段的「宜居城市：高雄房市大未來」高峰對談，由陸炤廷理事長擔任主持人，參與對談者包括：高雄市政府地政局吳宗明副局長、興富發建設曹淵博董事長、永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理、及高雄市不動產開發商業同業公會房屋市場陳又齊召集人。

永慶房產集團是「城市再生 安居高雄」高峰論壇中唯一受邀的房仲品牌。（圖／永慶房產集團提供）

談到高雄房市未來展望，莊志成總經理說，高雄近來話題不斷，除台積電前進高雄，眾多世界級大廠也紛紛加碼投資；交通建設帶動地區經濟發展，未來還有更多商業計畫、開發案、大型商場持續推動進行，人才、資金、技術進駐，創造上萬個就業機會，大幅推升房屋需求，高雄的崛起和壯大，將無可限量。

莊志成總經理進一步指出，即便受到疫情、升息、通膨、兩岸情勢等大環境影響，永慶房產加盟四品牌今年1-8月在高雄業績仍達到近40億元，較去年同期增加31%，成交件數高達7,100件，帶動單店平均業績直逼2,000萬元。永慶房產加盟四品牌在高雄的好績效，不只反映出高雄房市的蓬勃發展，也象徵高雄的飛躍成長，以及各界對永慶房產集團「誠實房仲」的認同與支持。

其中，旗艦品牌永慶不動產高雄區今年單店平均業績更突破3,100萬元，震撼業界，「加盟房仲第一品牌」實至名歸。而在高雄店數最多的台慶不動產，已突破120間加盟店，是台灣房仲業在單一縣市、單一品牌最多店數的黑馬級加盟品牌！有巢氏房屋以「社區專家第一品牌」著稱，今年1-8月的單店平均業績、較去年同期成長27%，表現亮眼。去年7月正式成立的永義房屋，截至目前全台已經簽下120間加盟店，顯見各地加盟夥伴對其信心。

永慶加盟四品牌受惠於高雄市的蓬勃發展，全區店數邁向300店、業績年增31%，「房仲第一品牌」實至名歸。（圖／永慶房產集團提供）

此外，莊志成總經理也建議想在高雄置產的民眾，可以趁現在提早佈局。他在與談中提到，高雄購屋成本在七都之中相對友善，預售屋平均交易總價約在1,150萬元，成屋平均交易總價落在780萬元左右。若從今年第一季全國房價所得比來看，高雄約8.89倍，也低於全國平均的9.58倍。若想移居高雄，或是北漂者欲返鄉，現階段在高雄置產的負擔還算輕，相對六都房價也更容易入手，可審慎考慮規劃。

而針對房市交易安全議題，多數消費者買賣屋的經驗少，最怕遇到的風險莫過於金錢損失！莊志成總經理分享，「房地合一稅2.0」自2021年7月1日正式實施至今已滿一周年，永慶近期針對房地合一稅資料進行統計並推估，發現2021第三季至2022第二季期間，符合新法課徵的房市交易案有望超過10萬筆，其中適用45%稅率的短期交易案直逼3萬筆，占比約27%；應納稅金額則上看100億元，推估獲利金額可能超過220億元！其中，恐有不少黑心房仲聯手投機客，短期「低買高賣、賺價差」的案件，不僅消費者遭坑殺，更快速推高房價。

莊志成總經理強調，消費者買賣屋一定要尋找專業、誠實的房仲業者，才能保障自身權益。有鑑於此，永慶房產加盟四品牌今年推動「誠實服務承諾」，主動提出三大承諾：除了主動提供完整的成交行情資訊，若一年內買賣/拍賣取得案件，主動揭露取得價格；此外，若買賣方為從業人員身分亦將主動誠實揭露，減少爭議。

永慶房產集團堅持提供「誠實服務」，不僅贏得消費者認同，也獲得眾多加盟店東長及夥伴的肯定，帶動全台店數已突破1,500店，成為「誠實房仲」的表率，未來將持續以透明公開、誠實告知的服務給消費者，為消費者打造一個「公平交易的不動產買賣平台」。