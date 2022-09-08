大陸國家衛生健康委疾控局副局長吳良有8日呼籲，廣大群眾國慶假期在本地過節，儘量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。

此外，大陸國內航線票價出現明顯下降。航旅縱橫報告指出，根據9月7日前的客票預訂情況，中秋小長假期間國內航線平均票價約人民幣（下同）636元，比去年下降近20％，比今年端午小長假的平均票價下降近29％。

吳良有8日在記者會上表示，在全面落實第九版防控方案的基礎上，強化優化了一系列防控政策措施。一是宣導廣大群眾國慶假期在本地過節，儘量減少跨地市出行，避免人群大範圍流動引發的疫情傳播風險。二是安全有序出行。旅客須持48小時內核酸檢測陰性證明乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運汽車、跨省客運船舶等交通工具。

三是推廣「落地檢」。按照「自願免費即採即走，不限制流動」的原則，跨省流動人員抵達目的地後，積極配合當地完成「落地檢」。

地方政府也因疫情反覆，倡導就地過節。北京、南京、泰安、臨沂、泉州、雲南、建德、懷化、牡丹江、莆田仙游等多地，均倡導民眾就地過節，減少跨市活動。河南洛陽、商丘、方城等地發布「致在外老鄉的一封信」，提出非必要不返鄉。無錫亦提倡市域內鄉村遊、休閒遊、近郊遊，全市各旅遊景區將向本地遊客提供各項優惠服務。