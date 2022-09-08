身為瓊瑤影視作品第一男主角的秦漢，在「二秦二林」的時代紅遍大街小巷，英俊瀟灑、風度翩翩的形象，成為不少女性的偶像，堪稱台灣男神始祖，雖然近年來已深居簡出，但一舉一動仍受到關注，近日他被捕獲現身運動場，76歲真實狀態曝光。

近日有網友在運動場捕獲秦漢，穿著白色背心搭灰色短褲的他，身材看上去有些消瘦、青筋明顯，還有些老態，不過也有人認為他身材雖然瘦，但還算精壯，76歲還可以保養成這樣，已經很不錯了。

秦漢近況被捕獲。(圖／取自搜狐娛樂)

高大帥氣的秦漢，出演《窗外》、《在水一方》、《我是一片雲》等瓊瑤電影，成為家喻戶曉的國民男神，與秦祥林、林青霞、林鳳嬌合稱「二秦二林」，之後又主演《煙雨濛濛》、《庭院深深》等瓊瑤劇，奠定「瓊瑤御用小生」地位。

秦漢1971年和女星邵喬茵結婚，婚後育有一雙兒女，不過婚姻僅維持9年就離婚，現淡出影壇的他，過著低調隱密的生活，平常最大嗜好是打籃球健身，兒子孫國豪有空就帶孫女回家，讓他含飴弄孫，而他也相當享受一個人的自在生活。