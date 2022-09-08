今年個人電腦面對逆風，但最新公布的8月營收，廣達(2382)8月營收創新高，而華碩(2357)8月營收重返年增正成長，和碩(4938)8月營收月增和年增雙雙回到正成長，創今年單月次高！

廣達8月營收為1318.69億元，月增1.86%、年增55.66%，繼7月後再創單月歷史新高。廣達8月筆電出貨量500萬台，較7月筆電出貨量530萬台下滑，但在產品平均單價提高之下，營收依然再創歷史紀錄，旗下筆電出貨量雖在第2季下滑逾2成，但在中國解除封控、產能恢復後，蘋果高階筆電訂單遞延至第3季出貨，加上新機種助攻，帶動3Q出貨動能 。

華碩8月集團營收為482億，年增6%，8月品牌營收為440億，年增4%。華碩成功執行積極成長策略，8月份達成營收年增動能，公司表示將持續投資品牌價值及擴增出貨規模，建立長期競爭優勢。

和碩8月營收1160.37億元，年增36%，月增7.4%，累計營收8314.9億元，年增25.4%。由於iPhone 14新品9月登場，使和碩8月通訊產品營收成長，單月營收僅次於今年元月，創今年次高水準。