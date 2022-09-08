Opel Mokka十月來台 偽裝車現蹤

Master Win集團今年6月宣布與Stellantis汽車集團簽署德國Opel汽車台灣總代理，並宣告將於年底強勢回歸台灣車壇。近日不但在網路上提前曝光Opel新車消息，更有眼尖車迷補捉到僅遮掩品牌logo和車型銘牌的野生Opel Mokka，而且一次抓下兩台，不過兩台都有排氣尾管，應是搭載1.2升渦輪增壓引擎的汽油版車型。

Opel Mokka車系為品牌2012年時發表的跨界休旅車系，與當時母集團GM旗下的Chevrolet Trax共用GM Gamma II平台，車系一直延續到2020年6月推出第二代大改款，此時Opel已與PSA集團進行密切合作，因而採用CMP（EMP1）模組化平台開發，除了傳統的汽油、柴油引擎動力外，亦推出Mokka-e電動版本。兩品牌都屬於Stellantis集團成員。

比較特別的是，為了打響重返台灣市場第一炮，代理商選擇Opel品牌目前最年輕、時尚的跨界休旅車系Mokka，車身尺碼4151x1791x1531mm、軸距2557mm，屬於小型跨界休旅車格，外觀從照片上即可看出已採用最新的設計語彙，它更是品牌首度導入全數位座艙的車系。特別的是，還有純電車型Mokka-e可選，最高續航力可達338km。