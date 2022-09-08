Tplus茶加限時祭出買一送一活動，出示LINE會員Qrcode或會員電話號碼，買「金鳳烏龍拿鐵」，第二杯由店家招待。（繼光香香雞提供）

中秋連假即將到來，不少民眾計畫烤肉歡聚，繼光香香雞因應團聚氛圍自9日起至11日限時推出正韓半半炸雞電話預訂特價優惠479元，等同現省20元。另同集團茶飲品牌-Tplus茶加於同期間推出買一送一好康，來店加入會員或出示會員證明，即享「金鳳烏龍拿鐵(L)買一送一」，每店限量50組。

繼光香香雞與台中打卡知名燒肉品牌－Ribbon 醴本韓國正統燒肉聯名的「正韓半半炸雞」，採用現點現炸的12支酥炸鮮嫩雞翅及棒腿，再搭上醴本特製的兩款獨家醬料及酥脆鍋粑，售價一盒499元，中秋連假限時３日電話預訂特價優惠只要479元。

台中火車站必喝的Tplus茶加「金鳳烏龍拿鐵」，以Tplus招牌手作茶金鳳烏龍為底，精選南投松柏嶺烏龍茶葉，由在地製茶老師傅以特殊烘焙和後發酵製法製成獨家風味。加入醇厚的牛乳融合茶拿鐵，初飲時奶香迷人，後段則是豐富茶香，每一口都能感受濃郁的四季春香氣與烏龍底蘊。中秋連假來繼光香香雞xTplus茶加台中中山旗艦店、桃園新光影城聯名店出示LINE會員畫面、或提供會員電話號碼，即享「金鳳烏龍拿鐵(L)買一送一」。