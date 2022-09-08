19年前巨星張國榮，因心理問題選擇輕生，享年僅46歲，突如其來的憾事，讓親友影迷們傷心不已，不時網路會出現緬懷的相關影片。近期網友挖出，曾稱後悔未嫁張國榮的舊愛毛舜筠，昔日節目受訪片段，再次曝光與張國榮最後一面的對話，可見張國榮向她說了句遺言，舊事重提令影迷又是一陣鼻酸。

香港女星毛舜筠是張國榮唯一認愛女友，可見這位舊愛在張國榮心中地位不一般。過去她香港節目受訪談到最後一面，她觀察到張國榮雙手一直在抖，甚至是用腳壓不住的程度；一見面後，張國榮便開口問她：「經濟生活還可以吧？」對此，毛舜筠答覆還可以，並疑惑為何會這樣問，對此，張國榮卻閉口不談。

毛舜筠難過表示，當時的張國榮再度抽起已戒的菸，當下明顯有感受到張國榮的不對勁，後來張國榮甚至突然交代她：「如果我死了，妳要幫我用基督教的儀式」，仍始終不談是發生什麼事；為此，毛舜筠特意去尋求專家協助，並打電話給張國榮的朋友，希望能夠幫助他度過難關。

對張國榮輕生一事，起初毛舜筠其實不敢置信，並在事發時多次致電張國榮；無奈憾事已經發生，她突然想到張國榮曾說「要用基督教的儀式辦葬禮」，她心想這就是張國榮的遺願，因此認為一定要告訴他的家人。儘管事後，張國榮的家人採用火葬，不過她想了想，發現儀式不重要，只要張國榮的家人，能夠節哀順變就好。

毛舜筠也提及，第一時間得知張國榮輕生時的震驚，她表示為此一度哭到失聲、就連一句話都說不出口，痛哭自己無法相信此事；不僅事發當晚徹夜難眠，就連起床後，都在不停聯絡張國榮的親友，一方面也是能抒發情緒，最後她也提及曾和張國榮搭飛機，明明對方應該是怕高的，實在震驚他會做出極端選擇。

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