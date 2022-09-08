基隆市長林右昌與暖暖附幼的幼童們，共同觀賞舞蹈劇《奈勒斯》，並且聽取幼童的心得。（基隆市文化局提供／張志康基隆傳真）

為讓基隆的孩子們能夠近距離體驗舞蹈肢體魅力，基隆市文化局8日邀請反面穿舞蹈劇場進入幼兒園，讓幼兒體驗沒有語言的舞蹈肢體也能說故事。基隆市長林右昌8日上午也到暖暖附幼，陪孩子一起觀看《奈勒斯》劇，聆聽小朋友分享心得並贈七彩畫筆晝冊。林右昌認為，文化藝術教育工作應向下扎根，培養孩子從小了解文化藝術和生活零距離。

林右昌認為，近幾年來基隆進行藝術向下扎根工程，舉凡表演藝術活動進入社區，幼兒園大班到演藝廳看劇團表演，文化局和教育處合作讓藝術人文教育進到校園。他說，就像今天劇團演出沒有台詞，運用豐富表情與肢體語言，讓孩子用五感體驗，理解並體會表演者傳遞信息與語言，這是藝術扎根重要一環，讓文化藝術深植孩子們的心靈，了解文化與藝術和生活零距離。

文化局長陳靜萍表示，表演藝術進入校園，不僅落實文化平權、促進藝術教育普及，藝術教育更是全人教育重要的一環，文化局常態性的將音樂、戲劇、舞蹈等不同型態表演藝術帶入校園，就是希望藝術教育能從小扎根，讓表演藝術成為幼兒學習或生活的一部分。

文化局表示，繼去年《圓石頭》進到ㄧㄚㄧㄚ幼兒園、若石幼兒園、過港幼兒園，獲熱烈迴響後，今年團隊帶來台北兒童藝術節作品《奈勒斯》，進入中山幼兒園、仁愛及暖暖附幼三校演出，演員用舞蹈肢體講述「小臭被」的故事，引領孩子走入肢體想像，用日常可取的紙箱拆解舞台的秘密，最後帶領孩子用簡單材料創造自己的角色和小舞台，說出屬於自己的故事。

除了這次三個幼兒園巡演，接下來基隆市國樂團十月也將進入本市五所國小巡演，十二月則將與教育處合作辦理藝術教育劇場，邀請全市國小四及五年級學童進到演藝廳，欣賞全新製作《海底有個家》演出，讓藝術教育在孩子成長的每個階段不缺席。