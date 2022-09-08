永慶慈善基金會聯合永慶加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)，支持社團法人美力台灣3D 協會「美力台灣 3D 電影車」計畫，邀請3D行動電影車和永慶的夥伴們一起前進校園舉辦8場3D行動電影車影展，透過 3D 影像推廣，讓孩子更認識台灣、熱愛生命。3D行動電影車於9月6日駛進台南七股偏鄉小學，今年在地夥伴做愛心同樣不落人後，由永慶房產集團台南區經管會大力協助，集結眾人的力量，為社會傳遞正能量。

看電影對一般人來說很稀鬆平常，但對於弱勢兒童是多麼奢侈的休閒活動。永慶慈善基金會公益董事呂啟綸說道，「很多偏鄉的孩童很少有機會踏進電影院，更別說是戴著3D眼鏡看電影了，因為這對他們的家庭來說是一筆額外的開銷，很高興能代表基金會邀請台南建功國小二至六年級的學生加入『美力台灣 3D 電影車』的行列，希望透過勵志的電影，幫助孩子建立對於社會與生活的正向認知。」此外，永慶加盟四品牌的夥伴們不僅貼心為孩子們準備文具等小禮物，也化身志工於現場協助影展進行，落實永慶房產集團關懷社區的堅持。

美力台灣3D行動電影車由曲全立導演發起，其中紀錄片「美力台灣3D」耗時10年拍攝，將文化、歷史、人文及自然景觀，以3D影像的形式保存下來，紀錄台灣最美的力量。「台灣超人」中，記錄了許多無名英雄貢獻自身力量來改變社會，帶給社會正能量與希望。曲導期盼透過映前導讀、欣賞3D紀錄片及體驗美力台灣 AR 擴增實境，幫助孩子找到社會的良善面與面對困境的希望，帶領孩子重新感受這塊土地有力量的美與感動。此外，因應疫情影響避免大型群聚，此次影展特地減少每場的活動參與人數，但同步增加巡迴場次，希望讓全台各地的孩子們不受影響，依然可以擁有前所未有的觀影體驗。

期盼透過「美力台灣 3D 電影車」計畫，帶領孩子重新感受這塊土地有力量的美與感動。(圖/永慶房產集團提供)

社團法人美力台灣3D 協會理事長趙文豪提到，此次行動電影展秉持由影像傳遞真善美的理念，將播放「美力台灣 3D」及「台灣超人」兩部紀錄片，傳遞台灣之美與超越自我的精神。趙文豪理事長也分享，此次3D行動電影開到台南偏鄉七股，最主要是讓孩子勇敢作夢前，先用影像拓寬他們的視野，不只如此，我們跟永慶的合作更擴大影視教育的廣度，將政治大學與東森慈善基金會共同拍攝的《部落抓風味》紀錄片介紹給學童們，以影音型態宣揚、傳承原民文化拍攝。未來，3D行動電影車將不停歇地開向台灣各角落，讓希望的種子可以向下紮根。

永慶慈善基金會秉持「人間有情，生活無礙」宗旨，舉辦公益影展已有十屆之多，未來將持續結合永慶加盟四品牌夥伴的力量，全力應援活動，為社會注入一股暖流，將真善美的種子擴散至更多孩子的心中。