屏東縣優質紅龍果評鑑出爐，蔡錦菊（右）除獲得品質、果王雙料冠軍外，她種出的1070克紅龍果還打敗去年先生創下的1036克紀錄。（謝佳潾攝）

屏東縣優質紅龍果評鑑出爐，蔡錦菊（右）除獲得品質、果王雙料冠軍外，她種出的1070克紅龍果還打敗去年先生（左）創下的1036克紀錄。（謝佳潾攝）

屏東縣優質紅龍果評鑑出爐，蔡錦菊除獲得品質、果王雙料冠軍外，她種出的1070克紅龍果還打敗去年先生創下的1036克紀錄，夫妻倆在果園上「鬥智慧」，深獲縣長潘孟安肯定，期許2人在智慧型農業的成功發展，能影響更多農友。

蔡錦菊指出，她在結婚前是名護理師、結婚後成了兒童美語老師，直到生了龍鳳胎後，才與離開科技業的先生返鄉當青農，他們的從農之路不久，僅10年而已，但為追求種植高品質紅龍果，決定跳脫傳統方式、不惜任何成本採IPM（病蟲害綜合管理）控管果園。

蔡錦菊說，IPM是兼具經濟及物理防治的田間管理方式，他們下田都會隨身攜帶工具，以便隨時切除病害的枝條，藉此減少農藥使用，而紅龍果要種得大顆、品質又好，溫度調適非常重要，此時技術性問題就顯得特別關鍵，智慧型工具正好派上用場。

蔡錦菊分享，他們正與高雄農改場合作在果園建置智慧噴灌，上個月還成了智慧果園示範點，而智慧噴灌確實省時又省力，中午11點至2點期間，只要高溫超過30度、溼度低於70度，噴灌就會自動灑水，以前不是忘了噴水就是忘記關水，現在完全不會有這種困擾。

她說，紅龍果怕熱又怕雨，高溫產果不易、雨來枝條生病害，若不靠科技輔助，實在太難種植，她與先生各有各的果園，每天「鬥智慧」也鬥出好口碑，屢屢獲獎外還影響孩子想要從農，2個孩子現在都是嘉義大學農業管理公費生，以農二代為榮、以農為志向。

看著蔡錦菊夫妻倆在智慧農業上的堅持與成功，潘孟安開心道，現處智慧型時代，智慧農業也不例外，透過手機智慧化管理，人在台北也能隨時田間管理，也許對很多農友來說，智慧農業很夢幻，但真人真事告訴大家，智慧農業不是夢。