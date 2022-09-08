槍聲響不停！近年台灣社會槍擊案頻傳，光是近期就發生南投牛樟芝生技公司滅門慘案，高雄醫學大學槍擊案，台中滷味攤老闆遭行刑式處決、台南殺警案等震驚社會的治安事件。國民黨台北市議員王鴻薇指出，去年(2021年)槍擊案達到100件，平均3.65天就發生1起槍擊案，她不禁痛罵內政部長徐國勇「戀棧權位、尸位素餐」。

王鴻薇今(8日)在臉書發文附圖痛批「全台遍地開槍，徐國勇就是尸位素餐」，6日晚間台北市大同區發生男子不滿被超車，開車槍擊別人下體急救送醫，讓很多人又留言：「原來台灣只有我還沒有槍！」

她指出，事實上，台灣槍枝氾濫問題，去年開始就有增溫趨勢，2021年槍擊案達到100件，平均3.65天就發生1起槍擊案，而今年到現在，台灣重大槍擊案件、治安事件更是讓許多人怵目驚心，例如才發生的南投牛樟芝滅門慘案，高雄醫學大學槍擊，台中滷味攤老闆行刑式處決、台南殺警案，治安案件遍及全台，讓王鴻薇不禁質疑：「台灣治安到底怎麼了？」

王鴻薇怒嗆：「遍地開槍的窘境，內政部、警政署更是責無旁貸，但我們只看到，徐國勇只會指揮小編霸凌楊丞琳。」她批徐國勇「遇到問下台的記者只會推開記者麥克風，內政部長當到既無能又傲慢，他也是第一人了。徐國勇你就繼續繼續戀棧權位，繼續讓老百姓不得安寧，尸位素餐放你身上真的剛好而已」。

網友表示：「治安敗壞，內政部長還在嗆人家小時候吃不起海鮮」、「以為台灣是一個治安很好的社會，結果發現只有自己沒有槍！」