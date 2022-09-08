中國大陸中秋及十一假期將至，9月10日至10月31日，乘坐飛機、高鐵、列車、跨省長途客運、跨省客運船舶等交通工具需查驗48小時內核酸檢測陰性證明。

大陸國家衛健委表示，9月以來，29個省份報告新增本土感染者，部分地區社區傳播和疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜。

北京疾控稱，「兩節」臨近，提醒市民堅持不去7日內出現本土疫情的縣(市、區、旗)旅遊或出差，倡導就地過節，減少跨市活動，進入公園、景區提倡預約、錯峰出行，做好個人防護。

此前，江蘇南京、江蘇無錫、山東泰安、福建泉州、雲南、浙江建德、湖南懷化、等多地均表示，提倡就地過節。無錫稱，提倡市域內鄉村遊、休閒遊、近郊遊，全市各旅遊景區將向本地遊客提供各項優惠服務。

與此同時，河南洛陽、商丘、方城等多地發布《致在外老鄉的一封信》稱，非必要不返鄉。洛陽表示，疫情尚未結束，旅途存在風險。跨區域往返流動，接觸人員復雜，感染風險增大，希望在條件許可的情況下暫緩返鄉。