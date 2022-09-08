美食-KY（2723）8月營收17.3億元、擺脫上半年亞州市場疫情影響重返成長、年增1.62％，連4個月墊高並創今年新高。累計1至8月營收126億元、年減3.94％。

展望後市，法人分析，儘管美食-KY兩岸市場持續受到COVID影響，營收還沒回到疫情前的水準，但差距正逐步收窄。同時，北美市場受惠同店營收成長，第三季截至目前為止（七月、八月）的營業規模已經較疫情前同期（2019年）成長20％，佔美食-KY合併營收的比重更接近三成。而美國市場預計今年第四季開始將加速展店，增添營收成長動能，美食-KY來自北美的營收比重可望持續上升，全球布局的策略再下一城。

在美國市場，85度C買氣持續熱絡，在比較基期愈墊愈高的情況下，七月、八月仍持續繳出優於歷年平均的同店正成長，帶動美國營收連續十七個月改寫同期新高。對比去年同期，來客數也維持正成長，並未看到高通膨、高油價帶來的負面效應。法人分析，入夏以來，85度C北美市場的營收規模，與疫情前（2019年）相比，增加近20％，成長幅度更優於上半年；年底前若通膨能逐漸降溫、油價持續回檔，更有機會帶動更高的門市來客數，推升營收。而北美市場目前僅不到70間門市，一旦今年秋冬開始加速展店，營業版圖可望加速擴張，替美食-KY創造重要的成長動能。

在大陸市場，美食-KY延續四月以來的復甦態勢，營業規模向上攀升，八月營收已經回到去年同期的九成以上。法人觀察，八月間全國仍有多個次級城市因應疫情升溫，推出大規模篩檢及限制消費者行動的管控措施，壓抑餐飲行業復甦動能，85度C同店銷售表現也因此低於去年同期，但衰退比率控制在個位數，幅度也較過去幾個月改善。

展望下半年，著當局陸續推出的各項促進消費政策落地生效，搭配即將到來的傳統烘焙行業旺季，美食-KY營運動能可望逐季回升。在台灣，85度C今年請到國寶級師傅研發監製，推出「琥珀蛋黃酥禮盒」，嚴選在地小農鹹蛋黃，以獨特製作方式鎖住酥脆表皮及鹹蛋黃的濕潤口感。除了在85度C門市購買之外，APP會員也可透過跨店取功能，直接在線上購買，還能轉贈親友。法人指出，中秋商機兵家必爭，85度C透過創新的產品及行銷方式，可望脫穎而出，提升檔期銷售。