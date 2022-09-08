我國證交所8日攜手勤業眾信聯合會計師事務所舉辦「推動優質企業上市座談會」（台北場），宣傳台灣資本市場現況與企業IPO上市流程及注意事項。

近年極端氣候變遷造成全球約百萬傷亡，勤業眾信《台灣的轉捩點：氣候行動如何推動未來經濟》報告預測，若不立即做出改變應對，估計將造成上兆元的台幣損失。

上市（櫃）公司編製與申報永續報告書作業辦法亦要求，企業須出具永續報告書並註明各揭露項目是否取得第三方確信或保證。隨著各地政策逐一朝碳中和前進，企業上市過程也必須將ESG納入經營策略。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢指出，受俄烏戰爭、美元升息以及高通膨等因素影響，全球經濟表現較先前預測為差。雖然目前全球大環境瀰漫許多不確定性，但台灣資本市場憑藉著完善且透明的法規與體質健全的市場優勢，及產官學的顧問諮詢單位提供專業協助，持續刺激企業進入資本市場籌資。

另一方面，柯志賢強調，我國具備大量的人才及創意，帶動在地新創產業蓬勃發展，為鼓勵更多海外人才回台發展及持續帶動本土產業創新動能，去年新開設的創新板更是提供新創公司在發展階段即能進入資本市場籌資的管道，期望未來透過產官學不斷地努力，一同建立與發展臺灣在地的新創聚落及穩健的資本市場。

昶昕實業股份有限公司總經理陳彥亨表示，隨著淨零碳排成為全球趨勢及企業ESG的發展軸心，昶昕提供的綠色創新特化品及資源循環再生模式，因產業需求提升更能受到市場的支持，同步與客戶形成更緊密關係同時創造更多合作機會。

勤業眾信聯合會計師事務所永續發展服務團隊負責人陳盈州指出，極端氣候變遷的對全球造成的衝擊已無法忽視，世界經濟論壇（WEF）也認定氣候行動失敗將會是未來五至十年內對世界的重大風險與威脅。

針對企業經營上市方面，為了更積極建立企業與利害關係人之溝通，根據上市（櫃）公司編製與申報永續報告書作業辦法，企業需編製永續報告書進行揭露，內容應涵蓋相關環境、社會及公司治理之風險評估，並於報告書內註明各揭露項目是否取得第三方確信或保證。

勤業眾信建議，董事會與管理階層應關注商業模式、治理、風險管理、資訊揭露等四個面向，以符合永續轉型的市場需求。

企業商業模式應思考自身目前在各項永續議題中的實際作為與績效，並考慮國際永續趨勢及同業發展等外部環境因素，設定明確的永續願景、目標、策略及關鍵績效指標，以及發展結合環境和社會議題的產品或服務（如低碳產品、增加弱勢族群的服務可取得性），進而朝向組織的永續經濟轉型。同時，也需強化與利害關係人的議和，發揮永續加乘效應，以成為產業永續標竿的方向積極前進。

而董事會應就ESG的執行計畫與績效，向管理階層提出問題與建議。盤點及整合組織內外部資源，充分運用並配置資源，並適時引進外部專家顧問，協助組織達成有效的永續運作及永續政策推行。此外，也建議企業應將高階主管的ESG績效表現納入獎酬發放之考量要項之一，以確保企業的永續發展目標與個人的績效目標一致。

企業進行ESG風險鑑別時，需考量利害關係人關注的議題，ESG風險指標也需涵蓋組織的價值鏈，包含營運流程、製程、銷售等面向。企業也應設定風險偏好，與組織的永續策略保持一致，最後需根據鑑別出的重大ESG風險，了解風險衝擊規模，採取因應措施，進行風險減緩與調適。

另根據金管會規範，期望企業的永續資訊揭露須符合法規及GRI、SASB、TCFD等揭露標準要求，並須將永續報告書編製及驗證之作業程序，納入內部控制制度。為了增加公信力及檢視內控流程有效性，建議永續資訊揭露應取得第三方確信。此外，企業也可以參與全球性的永續評比及問卷回覆，作為永續發展檢核表，持續改善與精進，並同時回應投資人的需求。