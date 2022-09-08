車燈零件廠堤維西（1522）啟動交棒計畫，董事長吳俊佶請辭，8日董事會重新推選吳俊佶之子吳國禎為新任董事長。

堤維西強調，這次的董座異動，是按照集團接班規畫進行。吳俊佶卸任堤維西董事長職務後，仍為公司董事。