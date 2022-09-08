堤維西世代交替 董事長吳俊佶交棒吳國禎 17:232022/09/08 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 車燈零件廠堤維西（1522）啟動交棒計畫，董事長吳俊佶請辭，8日董事會重新推選吳俊佶之子吳國禎為新任董事長。 堤維西強調，這次的董座異動，是按照集團接班規畫進行。吳俊佶卸任堤維西董事長職務後，仍為公司董事。 廣明董事長何世池：AI協作機器人料重返成長 《半導體》台灣企業領袖100強 聯發科蔡明介奪冠 合庫銀攜手萬潤 推展員工福利信託 #堤維西 #吳俊佶 #董事長 #交棒 #吳國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宇隆董事改選 伸興董事長林志誠等5人當選 13:132022/08/31 財經 樹德董事長 吳宜叡築夢工廠 圓轉型夢 04:102022/08/29 企業經營 元大寶華綜經院新任董事長葉銀華帶兵、練兵 籌備首場團隊演習 04:102022/08/28 專題周報 理念不合 陽明海運2獨董閃辭 04:102022/09/03 財經焦點 群益期、群益證 董總互換 04:102022/08/26 證券．權證 宇隆改選 泛伸興拿下7席董事 04:102022/09/01 證券．權證 《電機股》王金來真除：大同賺錢和發股息是共同目標 17:112022/09/01 財經 預祝8／28 TSR電車賽事Ionex再奪冠！ Ionex光捷董事長柯俊斌送香檳向賽車精神致敬 23:062022/08/26 機車情報-機車新聞 議員爆北捷李文宗通過「未來人事案」 預先安插明年主管 14:542022/08/29 政治 議員爆北捷通過未來人事 柯允列管處理 04:102022/08/30 地方新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。