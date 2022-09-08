為使校園年輕人可藉由模擬交易，增進期貨專業知識並瞭解期貨交易風險控管重要性，期交所自去(110)年起開辦大專院校模擬交易競賽，今(111)年賡續辦理並分上、下半年辦理兩階段活動，第一階段活動共吸引300隊、逾1千位學生組隊報名參賽，賽況激烈；第二階段活動於9月12日至10月7日受理報名，10月17日至12月21日展開競賽，歡迎大專院校師生踴躍報名參賽。

期交所舉辦本次競賽也為響應世界交易所聯合會(WFE)與國際證券管理機構組織(IOSCO)合辦「世界投資者週」(World Investor Week)的「金融知識普及敲鐘」活動(Ring the Bell for Financial Literacy)，期能提升各界對投資人教育重視。

本活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊，每所學校參賽上限為25隊。競賽模擬交易平台使用期交所虛擬交易所，行情報價採即時行情模式，具保證金追繳及平倉機制。每個參賽隊伍起始資金新臺幣200萬元，競賽商品為期交所4大主力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨，並限週契約、近月及次近月契約，其中臺指選擇權限交易價平一定檔數序列，股票期貨限特定造市標的之近月契約。

依據競賽辦法，「競賽獎」將自有完整交易四大類競賽商品、交易天數達競賽期間交易日三分之一及有繳交心得報告之參賽隊伍中，先取正報酬隊伍之「夏普比率」前60名，再依「累積報酬率」由高至低排序取前20名，獲頒團體獎金6萬元~6千元，指導老師獎金3萬元~3千元。另為鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，另設有「好學獎」，將於競賽活動結束後，自有參與交易及有繳交心得報告之參賽隊伍隊員(學生)中隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，期交所訂於9月22日至27日舉辦校園線上講座4場次(北、中、南及東各1場，優先開放該地區學生報名)，除宣傳本活動外，將播放輕鬆有趣的防詐騙宣導影片，強化年輕人防範金融詐騙風險意識。