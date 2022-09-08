台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)公告8月份自結營收為新台幣5.5億元，年增93.03%、月增4.56%；累計前8月自結營收為41.22億元，年成長63.07%。

沛波總經理楊韻蒔表示，受惠8月出貨順暢、彰濱擴產效應及增加鋼品買賣銷售業績入帳等因素，帶動沛波8月營收年比大幅成長九成，加上目前營建業對鋼筋需求強勁，激勵沛波營收維持高檔水準，寫下歷史同期新高紀錄。

沛波表示，據591新建案統計，房市下半年重頭戲「928檔期」全台飆出8080.8億元驚天巨量，年增41.2%，創下自2017年統計以來新高紀錄，除房價續漲帶動總銷金額遽增，也因疫情緩和大舉出籠，另根據內政部統計顯示，危老重建已邁入新的里程碑，開工件數突破1000件，申請件數也超過3000件，而受惠新建案及危老重建榮景，鋼筋等建築材料需求持續暢旺，因此沛波對今年業續展望持樂觀看法。